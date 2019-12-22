Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evleneceği iddia edildi.

ÇEŞMİOĞLU'NU İSTEMEYE GİDECEK

TV100'de yer alan habere göre, Taner Ölmez, bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'ya evleniyor. Başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

