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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:15 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal yeni bir projeye imza attı. Dizide Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bir kozmetik firmasının reklam yüzü olacak. Ünsal'ın yer aldığı reklamlar yakında televizyonlarda yayınlanacak.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal reklam yıldızı oluyor

Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisi oyuncularının da yıldızını parlattı. Dizide Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal yeteneğiyle öne çıktı. Dizideki başarısıyla beraber reklamcıları da peşinde koşturan Ünsal, gelen teklifler arasından bir kozmetik markasıyla prensipte anlaştı. Ünsal aynı zamanda rol aldığı tiyatro oyunuyla dikkat çekiyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Sinem Ünsal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) (TV Dizisi)
2018 – Kızım (Sevgi) (TV Dizisi)
2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) (TV Dizisi)
2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) (TV Dizisi)

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