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Mucize eş anlamlısı nedir? Mucizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültürümüzde edebiyatın ve dinin etkileri birçok değişime yol açmıştır. Bunlardan biri dilimize Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin geçişidir. Bu sözcüklerin eş anlamlı kelimeleri dilimizde bulunur. Farklı yazılsalar da bu kelimeler birbirleri yerine cümle içinde kullanılabilir. Okunuşları ve yazılışları farklı olan kelimelerin aynı ya da benzer anlamları karşılaması durumuna eş anlamlılık denir. Türkçede eş anlamlısı bulunan sözcüklerden biri de mucizedir. Peki, mucize eş anlamı nedir?

Mucize eş anlamlısı nedir? Mucizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mucize, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "güçsüzlük" anlamına gelen "acz" kökünden türer. "Aciz bırakan" anlamına gelen "muˁciza" kelimesinden türemiştir. Bu kelime dilimize Türkçeleşerek "mucize" olarak geçmiştir. İnsan aklının alamayacağı olağanüstü olaylar mucize olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre mucize kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hâller, tansık.
  • İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay.
  • İnsan aklının alamayacağı olay.
  • (Mecaz) Olağanüstü, şaşırtıcı.
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Mucize kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir düşünceyi, durumu ifade etmenin birden fazla yolu bulunabilir. Özellikle yabancı kökenli sözcükler sıklıkla başka kelimelerle ifade edilebilmektedir. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuş açısından farklı olsa da anlamları aynı/benzer olan sözcüklerdir. Bir kelime yerine o kelimenin eş anlamlısının kullanılması çok yaygındır. Mucize kelimesi hem eski zamanlarda hem de günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Mucizenin eş anlamlısı gerek sözlü gerek yazılı olarak cümle içerisinde mucize yerine kullanılabilir. Mucize isim türünde bir sözcük olduğundan dolayı bazı eş anlamlı sözcükleri kullanılırken kelimeler ya da ekler eklemek gerekebilir. Mucize eş anlamlısı olan kelime "tansık" kelimesidir. Bu kelime eskimiş bir ifade olduğu için dilimizde çok sık kullanılmaz.

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Mucizenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mucize kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri daha iyi kavrayabilmek için cümle örnekleri vermek gerekir. Mucize eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bir gün tüm yazarlarımızın edebiyatımızdan nasıl tansık gibi geçtiğini anlayacağız.
  • Tansık hikâyeler duymak onun merakını artırırdı.
  • Geçmişte yaşanan tansık olaylar, günümüzdeki inanç sistemini de etkilemiştir.
  • İşitme problemleri yaşayan Beethoven’ın en ünlü eserlerini sağırlık döneminde yazması tansık bir olay.
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