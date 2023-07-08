Mucize içecek: karaciğeri temizliyor, kalp krizini önlüyor! Vitamin ve mineral deposu

Karaciğer Temizliği; Pancar içeriğindeki diyet lifi, kalsiyum, betain, B vitamini, demir ve antioksidanlar sayesinde karaciğer sağlığı konusunda çok etkilidir. Araştırmalara göre düzenli pancar duyu tüketimi, karaciğerdeki toksinleri vücuttan atar. Ayrıca karaciğerdeki yağlanmanın giderilemsine yardımcı olur. Bunun yanı sıra safra sıvısını yoğunlaştırır ve bu sıvının karaciğer ve ince bağırsaktan daha kolay geçmesini sağlar.

Tansiyon düşürme; İçeriğindeki nitrat vücudunuzda nitrit okside indirgenir ve nitrit oksit damarları gevşetip rahatlatır. Bu durum kan basıncınızı iyleştirerek kan basıncını yani tansiyonunuzu düşürür.

MUCİZE İÇECEK TARİFİ

MALZEMELER

1 adet kırmızı pancar

Mutfak robotu veya katı meyve sıkacağı

HAZIRLANIŞI

Pancarların taze olması en önemli noktalardan biridir. Çiğ pancar veya haşlanmış pancar kullanabilirsiniz. Katı meyve sıkacağınız varsa pancarı önceden haşlamanıza gerek yok. Pancarın üst kısmını kesin ve güzelce yıkayın. Ardından katı meyve sıkacağına koyun ve çalıştırın. İşte pancar suyunuz hazır.

Eğer blender veya mutfak robotu ile hazırlayacaksanız öncesinde pancarı haşlamanızı tavsiye ederiz. Pancar yumuşak olacağından bir blender yardımıyla kolay bir şekilde suyunu çıkarabilirsiniz.

Dilerseniz tatlandırmak adına, elma, limon, havuç ve zencefil gibi besinleri de ekleyebilirsiniz.

Pancar suyunu hazırladıktan sonra çok fazla bekletmemeniz gerekir. En fazla 1-2 gün içerisinde içmelisiniz. Günde 1 su bardağından fazla tüketmemelisiniz.

Uyarılar; eğer düşük tansiyona sahipseniz, diyabetseniz, alerjik bünyeniz varsa, böbrek taşınız varsa pancar suyu tüketmemeniz tavsiye edilir.

Vitamin ve mineral deposu kırmızı pancarın saymakla bitmeyen faydaları vardır.

Bunlar şu şekildedir;

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini etkisiyle bilişsel fonksiyonların iyileşmesini sağlar. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma, bunama ve benzeri rahatsızlıklara sebep olur. Kırmızı pancar ise bu riski ortadan kaldırma yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Pancarın içeriğindeki C vitamini enfeksiyon ve stresin azalmasını sağlar. Böylece kırmızı pancar bağışıklık sşstemini güçlendirerek sizi hastalıklara karşı korur. Veya hastaysanız daha kolay atlatmanızı sağlar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Pancar diyet lifi bakımından oldukça zengindir. Bu sayede kan dolaşımınızdaki kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü de arttırır.

Düzenli pancar tüketimi; kalp krizi, damar tıkanıklığı ve felç gibi kalp rahatsızlıklarının önüne geçer.

ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR

Orta boy bir kırmızı pancarın içeriisnde yaklaşık 4 gram diyet posası vardır. Bu özelliği sayesinde pancar, bağırsaklarınızı korur. Bağırsak hareketlerinizi düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları önler.

HAREKETE GEÇİRİR

Kırmızı pancarın içerisinde nitratlar vardır ve bu nitratlar fiziksel performansınızı arttırmaya yardımcı olur. Özellikle koşu, bisiklet gibi yüksek yoğunluklu egzersizler yapıyorsanız daha verimli bir egzersiz için kırmızı pancar tüketebilirsiniz.



