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“Pahalı bir düğün yaptık” dediler! Oğulların kendilerine torun vermediğini söyleyen anne-baba tazminat davası açtı

13.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde yaşayan Sanjeev ve Sadhana Prasad çifti, oğulları Shrey Sagar için pahalı bir düğün yaptıklarını ve balayı masraflarını ödediklerini söylediler. Torun isteyen anne ve baba, 6 yıldır evli olmalarına rağmen kendilerine torun vermedikleri gerekçesiyle oğulları ve gelinlerine dava açtı. Gelecek yıla kadar bir torunları olmazsa çift, oğullarından 650 bin dolara (yaklaşık 10 milyon 46 bin TL) yakın tazminat talep edecek.

“Pahalı bir düğün yaptık” dediler! Oğulların kendilerine torun vermediğini söyleyen anne-baba tazminat davası açtı

Hintli bir çift, torunlarının olmaması nedeniyle hukuk tarihinde bir ilk olarak oğulları ve gelinlerini dava etti. 61 ve 57 yaşlarındaki Sanjeev ve Sadhana Prasad, oğullarının kendilerine bir torun vermemesinin zihinsel ıstırap ve tacize neden olduğunu söyleyerek tazminat talep etti. Oğullarını yetiştirmek için çok para harcadıklarını dile getiren aile, harcadıkları paranın karşılığını almak istediklerini söyledi. Çift, bir yıl içinde torunları olmadığı takdirde oğullarından 650 bin dolara yakın tazminat talep etti.

HUKUK TARİHİNE GEÇTİ

Hukuk tarihine geçen sıradışı davada aile, birikimlerinin tamamını oğullarının eğitimi ve mutlu bir yuva kurabilmesi için harcadıklarını dile getirdi. Oğulları Shrey Sagar’ın 2006 yılında pilotluk eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiğini söyleyen baba Sanjeev Prasad, bu eğitim için 65 bin dolar ödediğini anlattı.

Times Of India’da yer alan habere göre pilotluk eğitimi aldıktan sonra ailesinin yanına Hindistan’a dönen genç, iş bulamadığı için 2 yıldan fazla süre ailesinin maddi desteğiyle geçindi.

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EVLENDİRDİLER

35 yaşındaki oğulları Shrey Sagar’ın pilot olarak göreve başlamasından sonra aile, emeklilik dönemlerinde bakabilecekleri bir torun sahibi olma umuduyla oğullarını 31 yaşındaki Shubhangi Sinha ile evlendirdiklerini söyledi. Ebeveynler 2016’da evlenen çiftin beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünlerini, 80 bin dolar değerindeki lüks arabalarını ve yurtdışında balayı tatillerini karşıladıklarını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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