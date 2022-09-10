Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düşünce şoke oldular

Belçika’nın Liege kenti yakınlarında yaşayan Louis ve Domenica Demaret çifti, evlerindeyken normalden daha alçaktan uçan bir uçağın sesini fark ettiler. Çift daha sonrasında ise yüksek bir patlama sesi duydu. Dışarı çıkıp baktığında gece karanlığında bir şey göremediğini söyleyen Domenica, ertesi gün komşusunun ‘Bahçedeki enkazı gördünüz mü?’ sorusu üzerine bahçelerinin ortasında bulunan jet motorunu fark etti.

“EV HÂLÂ TİTRİYORDU”

Domenica Belçikalı haber kuruluşu RTBF’e olayı, “Bir uçak sesi duydum ve ardından bir patlama oldu. Ben dışarı çıkıp baktığımda bir şey göremedim. Ev hâlâ titriyordu ve bu yüzden alarm çalmaya başladı. Torunum üst kattaki gürültüden uyandı. Ben de yatağa geri döndüğümde bir türlü uyuyamadım” dedi.

Komşusunun kendisini uyarması sonucunda evlerinin bahçesindeki enkazı fark etmeyi başardıklarını söyleyen Domenica, “Jet motorunun bir kısmı evimizin çatısına çarpmıştı. Garaj kiremitleri ve çevresinde biraz zarar verdiğini fark ettik” diye konuştu.

UÇUŞUNU TAMAMLADI

Kazaya Liege Havalimanı’ndan yola çıkan Air Atlanta Boeing uçağının neden olduğu doğrulandı. Malta’ya doğru hareket eden uçağın motor kaputunun bir kısmının kırıldığı ve mucizevi bir şekilde tamir edileceği Malta’ya uçuşunu tamamlamayı başardığı belirtildi.



