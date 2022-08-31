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Yolcu uçağında garip anlar! Diğer yolculara çıplak fotoğraflarını yolladı, pilot dayanamadı anons yaptı

31.08.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nden Meksika’ya seyahat eden bir yolcu uçağında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir yolcunun diğer yolculara çıplak fotoğraflarını göndermesi üzerine pilot anons yaptı ve yolcuya paylaşımını durdurmaması durumunda uçağı acilen indirme yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Yolcu uçağında garip anlar! Diğer yolculara çıplak fotoğraflarını yolladı, pilot dayanamadı anons yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nden Meksika’nın Cabo şehrine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. Bir yolcu, AirDrop aracılığıyla diğer yolculara çıplak fotoğraflarını gönderdi. Durumu diğer yolcuların uçak mürettebatına bildirmesine üzerine pilot kokpitten uçağa uyarıda bulundu. Pilot yolcunun paylaşımına devam etmesi üzerine uçağı havalimanına geri döndürmek zorunda kalacağını söyledi.

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“TATİLİNİZ MAHVOLACAK”

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2.5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan gönderide pilot yolculara, “İşte anlaşma! Eğer uçağı acilen indirmek zorunda kalırsam herkes inmek zorunda kalacak. Güvenliği devreye sokmamız gerekecek ve tatiliniz mahvolacak. Pekala millet şu AirDrop olayı neyse bırakın. Çıplak fotoğraf göndermeyi durduğun ve kendi hep beraber Cabo’ya gidelim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika uçak
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