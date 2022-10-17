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Müdafaa eş anlamlısı nedir? Müdafaanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

16.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslamiyet’in kabulü, Klasik Türk Edebiyatı Dönemi ve devamındaki süreçlerin kültürümüz üzerindeki etkisi su götürmez bir gerçektir. Bu süreçler dilimize özellikle Arapça ve Farsça kökenli birçok kelimenin geçmesini hızlandırmıştır. Yabancı kökenli birçok sözcüğün Türkçemizde aynı ya da benzer anlamı taşıyan ve yazılışları farklı olsa da eş anlamlı olan karşılıkları vardır. Türkçede eş anlamlısı bulunan Arapça kökenli sözcüklerden biri de müdafaadır. Peki, müdafaa kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Müdafaa eş anlamlısı nedir? Müdafaanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Müdafaa kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça “def” kökünden türeyen "mudāfaˁa" kelimesi "saldırıyı defetme, saldırıya karşı direnme" anlamlarına gelmektedir. Türkçede müdafaa kelimesi "etmek" gibi yardımcı eylemlerle birlikte de kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre müdafaa kelimesinin anlamı:

  • (İsim) Savunma, koruma

Müdafaa kelimesi cümlelerde iki anlamda da kullanılabilir. Müdafaa kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç cümle örneği vermek gerekirse:

  • Bu yaptığın düpedüz ihanet, bunun müdafaa edilecek bir yanı yok!
  • Bu kadar açık bir durumu müdafaa mecburiyetinde kaldığına inanamıyordu.
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Müdafaa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olup aynı ya da benzer anlamı taşıyan kelimelerdir. Türkçe eş anlamlı kelimeler yönünden zengin olması sayesinde bir kelimeyi ya da cümleyi, anlamında değişiklik yaşamadan ifade etmenin birden fazla yolu dilimizde bulunabilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı yabancı kökenli sözcüklerin daha iyi ifade edilmesini ve daha anlaşılır cümleler kurabilmemizi sağlar. Türkçenin sürekli değişen yapısı bazı kelimelerin eş anlamlısı kelimelerini zaman içerisinde daha sık kullanılmasını sağlayabilir.

Müdafaa kelimesi özellikle eski kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan bir kelimedir. Müdafaa kelimesine edebî eserlerde, tarih kaynaklarında ve resmî konuşmalarda rastlayabiliriz. Özellikle savaş ve barıştan bahsedilirken ve buna benzer birçok durumda sıkça duyabiliriz. Müdafaanın eş anlamlısı olan kelime hem yazılı hem de sözlü olarak müdafaanın yerine kullanılabilir. Müdafaa eş anlamlısı olan kelime:

  • Savunma
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Müdafaanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müdafaa kelimesinin eş anlamı olan savunma kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurulabilir. Savunma ile ilgili örnek cümleler:

  • Erler birbirini her ne koşulda olursa olsun savunacaklarına yemin ettiler.
  • Beni savunmana gerek yok, kendi başımın çaresine bakabilirim.
  • Kitaplarda bu yazmaz belki de ama askerler, memleketlerini savunma için her şeyi göze alırlar.
  • Rakip takım saldırı yerine savunmayı ön planda tutuyor.
  • Bu iki örnek zamanında şehirlerimizin ne kadar güzel savunmaya sahip olduklarını gösteriyordu.
  • Ön kapıyı savunmakla görevli olan dört kişi vardı.
  • Vatanı koruma isteği, her Türk gencinin damarlarında dolaşan bir duygu olmalıdır.
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