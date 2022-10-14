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Motivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi, bilim, kültür ve eğitim alanlarındaki Batılılaşma, dilimize batı kökenli kelimelerin geçişini sağlamıştır. Kelime haznesinin zenginleşmesiyle birlikte aynı anlama gelen sözcükler oluşmuştur. Bu zenginleşme, farklı yazılan ancak anlam olarak aynı olan kelimelerin türemesini sağlamıştır. Birçok dilde eş anlamlı kelimeler bulunur. Türkçe de eş anlamlı konusunda bir hayli zengindir. Türkçedeki batı kökenli sözcüklerden biri de motivasyondur. Peki, motivasyon eş anlamı nedir?

Motivasyon eş anlamlısı nedir? Motivasyon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Motivasyon, insanları belirli bir amaca isteklendirmek için gösterilen çabaların toplamıdır. Hedefe ulaşma yolunda olmazsa olmaz bir araçtır. Motivasyon kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcada "itki" anlamında gelen "motif" kökünden türetilerek “motivation” kelimesine evrilmiştir.

Dilimizde motivasyon kelimesini "güdüleme, harekete geçiren şey" olarak tanımlayabiliriz. Türk Dil Kurumuna göre motivasyon kelimesinin iki farklı anlamı bulunur:

  • İsteklendirme
  • Güdüleme
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Motivasyon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede yazılışları farklı olan birden fazla kelime aynı anlama karşılık gelebilir. Bu durum eş anlamlılık olarak ifade edilir. Türkçe dinamik bir dil olduğu için kullanılan kelimeler zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Motivasyon günlük yaşamda sıkça kullandığımız ve duyduğumuz bir kelime hâline gelmiştir. Motivasyonun eş anlamlısı kelimeler de cümle anlamına uyduğu takdirde hem sözlü hem yazılı olarak motivasyon yerine kullanılabilir.

Motive etmek ile motivasyon kelimesi karıştırılmamalıdır. Benzer şekilde aşağıda belirtilen eş anlamlar da fiil olarak kullanılabilir ancak "motivasyon" kelimesine karşılık gelmez. Motivasyon eş anlamlısı olan sözcükler şu şekildedir:

  • İsteklendirme
  • Güdüleme
  • Teşvik
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Motivasyonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Motivasyon kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri daha iyi anlamlandırabilmek için cümle içinde kullanmak gerekir. Motivasyonun eş anlamlısı kelimelerle kurulabilecek örnek cümleler:

  • Yapacak çok şey olsa da genelde başlayabilmek için küçük bir güdülemeye ihtiyacınız vardır.
  • İnatlaşmak sadece haklı çıkmak için daha fazla güdüleme oluşmasına yol açar.
  • Müşteriler nihayet ürünlerimizi denemek için gerekli teşviğe sahipler.
  • Stajyerlerin niteliklerinin artırılması ve mesleki gelişim isteklendirmesine ulaşmaları gerekir.
  • Başarı ve başarısızlık hem öğrenmek hem de büyümek için gerekli teşviklerdir.
  • Çiftçilere isteklendirme ödemeleri yapıldı.
  • Teşviği olsa elinden her iş gelir.
  • Öğretmen, öğrencilerini doğru bir şekilde isteklendirirse çocukların yapamayacağı şey yok.
  • Hangi güdüyle bunu yaptı bilmiyorum ama çok saçma işlere bulaşmış.
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