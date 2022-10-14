Sahil eş anlamlısı nedir? Sahil kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sahil kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan sahil kelimesi "sāḥil" kelimesinden alıntıdır. Arapçada "kıyı" anlamında kullanılan sahil kelimesi de dilimizde farklı anlamları karşılar. Farklı anlamlara sahip olan sahil kelimesi dilimizde tek başına ya da çeşitli cümlelerde kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre sahil, "karanın deniz, göl, ırmak, boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı" anlamlarına gelir.

Sahil kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok kelimenin anlamdaşı olan kelime vardır. Bazı kelimelerin birden fazla anlamdaşı olabileceği gibi bazı kelimelerinse eş anlamlısı olmayabilir. Eş anlamı olan kelimelerden biri de sahil kelimesidir. Sahilin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde sahil ile aynı anlamda kullanılır. Bu nedenle sahil yerine cümle içinde sahil yerine eş anlamlılarını kullanmak cümlede anlatım bozukluğuna sebep olmaz. Anlamdaş kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde dönüşümlü olarak birbirleri yerine kullanılabilir. Sahil kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamları taşır. Sahil kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

Kıyı,

Yaka

Deniz boyu

Yalı

Bu kelimeler yazılışları ve okunuşları sahil sözcüğünden farklı olsa da sahille aynı anlamda kullanılır.

Sahilin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerin en bilinen özelliği yazılışları ve okunuşları ayrı, anlamları aynı olan kelimeler olmasıdır. Eş anlamlı kelimeler kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Sahil eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Akşamları kıyıda oturmak hoşuna gidiyordu.

Yakaya vuran balıklar herkesi büyük bir üzüntüye uğrattı.

Tatilin en sevdiğim yanı deniz boyu dolaşmak.

Yaz geldiğinde yalıya inip bir şeyler içmek eğlenceli oluyor.



