Müddet eş anlamlısı nedir? Müddetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Müddet kelimesinin kökeni Arapça "muddat" kelimesidir. Hem Arapçada hem Türkçede aynı anlama karşılık gelir. Bir şeyin başıyla sonu arasında geçen zaman bölümüne müddet denir. Aynı zamanda belirlenmiş zaman dilimleri de müddet olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre müddet kelimesinin anlamı "süre" olarak verilmiştir. Müddet kelimesinin cümle içinde kullanımına birkaç cümle örneği vermek gerekirse:

Sana bu görevi tamamlaman için iki gün daha müddet veriyorum.

Bir müddet durup etrafına bakındı, insanları izlemeye başladı.

Müddet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede bir kelimeyi ifade etmenin genellikle birçok farklı yolu vardır. Yazılışları farklı olsa da bazı kelimeler aynı ya da benzer anlamı taşıyabilir. Bu durum eş anlamlılık olarak isimlendirilir. Eş anlamlı kelimeler Türkçede anlaşılır cümleler kurabilmek için önemli bir yere sahiptir. Cümlelerimizin çeşitlenmesine olanak sağlarlar. Değişken bir dil olan Türkçe, eski veya yabancı kökenli birçok sözcüğün yerini eş anlamlı kelimelerinin almasına fırsat tanımıştır.

Müddet eski zamanlarda olduğu kadar günümüzde de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinden edebî eserlere, resmî yazılardan kitaplara, birçok alanda müddet kelimesine rastlamak mümkündür. Genellikle tanınan bir süre, zaman aralığı ve bir şeyin vadesini belirtmek için kullanılır. Müddetin eş anlamlısı olan kelime, cümle içerisinde bağlam fark etmeksizin hem yazılı hem sözlü olarak müddetin yerine kullanılabilir. Müddet eş anlamlısı olan kelime:

Süre

Müddetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müddet kelimesinin eş anlamı olan süre kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Bir süre durup etrafına bakındı. Ne güzel bir memlekette yaşıyordu!

Kendine gelmen için sana bir hafta daha süre veriyorum, dünyanın sonu değil ya!

Borcumun süresinin dolmasına altı ay kaldı.

Demek ki dünya üzerindeki süresi dolmuş.

Üç gün süresi kalan ödevimi erkenden bitirdiğim için diğer işlerime odaklanma fırsatım oldu.

Kısıtlı bir sürede birçok şey tamamlaması gerekiyor.



