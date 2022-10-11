Lider eş anlamlısı nedir? Lider kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller tarih boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olup birbirlerinden kelime almışlar veya vermişlerdir. Türkçe, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İngilizceden birçok kelime almıştır. Türk ve İngiliz toplumları arasında yaşanan çeşitli etkileşimler, diller arasında bir sözcük ödünçlemesini beraberinde getirmiştir.

Türkçeye giren İngilizce kelimeler zamanla halkın konuşma diline yerleşmiştir. Zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelen yabancı kökenli kelimeler Türkçeye yerleşmiştir. Aynı zamanda bu kelimeler anlamsal olarak da Türk toplumunun kültürüne uygun hâle gelmiştir. Lider kelimesi de yabancı kökenli olup Türkçenin kelime haznesine girmiş kelimeler arasındadır.

Lider kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç anlamı vardır. Bu anlamlar şu şekildedir:

Toplumun tutum ve davranışlarını farklı koşullar altında değiştirme, düzenleme ve yönetme yetkisine sahip olan kişi.

Bir parti veya kuruluşu en yüksek seviyede yönetme yetkisine sahip kimse.

Bir yarışta başta bulunan yarışmacı veya takım.

Lider eş anlamlısı nedir?

Dil bilimciler tarafından uzun yıllardır tartışılagelen eş anlamlılık sorunu, bazı eş anlamlı kelimeler arasında tam anlamıyla karşılanmayan anlam aynılığıdır. Aralarında eş anlamlılık bağı bulunan kelimeler birbirlerinin yerinde kullanıldığında büyük ölçüde anlamlarını karşılasalar da tam anlamıyla aynı bir anlamdan söz edilemeyebilir. Bu durumun dışında birden fazla anlam barındıran kelimelerin tüm anlamlarını karşılayan bir eş anlamlısı olmayabilir. Bu bağlamdan lider kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük, liderin farklı anlamlarının her birini karşılamayabilir. Lider kelimesinin eş anlamı olan kelimeler birden fazladır ve şöyle listelenebilir:

Önder

Reis

Şef

Liderin eş anlamlısı olan bu kelimelerin liderin "bir yarışta başta bulunan yarışmacı veya takım" anlamını tam anlamıyla karşılamadığını görebiliriz.

Liderin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Lider kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle anlam ortaklığını daha anlaşılır hâle getirmek için liderin eş anlamlısı kelimelerle kurulan cümleleri inceleyebiliriz:

Her şeyi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz.

Bugün bir lokantada şef olarak çalışmaya başlamış.

Düşman reisi büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Grubun şefi herkesi organize etti.

Bu projede nasıl ilerleyeceğimiz hakkında biyoloji öğretmenimiz bize öncülük yaptı.



