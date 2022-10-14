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Orijinal eş anlamlısı nedir? Orijinal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz eş anlamlı sözcüklerin kullanımı açısından oldukça zengindir. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuşları açısından farklı ama anlamları açısından aynı olan sözcüklerdir. Genel olarak birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük yaşam içerisinde de eş anlamlı sözcükler sıkça kullanılır. Aynı anlatımda bir kelimeyi çok sık tekrar etmek yerine ya da ifadelerimizi çeşitlendirmek için kelimenin eş anlamlılarını kullanırız. Peki, orijinal eş anlamlısı nedir?

Orijinal eş anlamlısı nedir? Orijinal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı toplumlarla olan iletişimler sonucunda diller arasında da bir etkileşim olmuştur. Türkçe de farklı dillerden etkilenen ve etkileşimde olduğu dillerle kelime alıverişinde bulunan bir dildir. Kelimelerin etimolojisi incelendiğinde farklı dillerden dilimize geçen kelimelerin olduğu görülür. Farklı kökenli sözcükler dilimize zenginlik katar. Orijinal kelimesi de dilimize farklı bir dilden geçen sözcüktür. Fransızca kökenli olan orijinal sözcüğü Fransızcada "kökene ait, sonradan eklentisi olmayan" anlamlarında kullanılan "original" kelimesinden geçmiştir. Dilimizde anlamını kaybetmeyen kelime yaygın bir kullanıma sahiptir.

Türk Dil Kurumuna göre orijinal sözcüğünün birden fazla anlamı bulunmaktadır:

  • Özgün
  • Taklit olmayan, fabrikası tarafından yapılan araç ve gereçler
  • Otantik
  • Alışılagelenden farklı, şaşırtıcı olan
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Orijinal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Orijinal sözcüğü Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimizde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Geniş bir kullanım alanına sahip olduğu için orijinalin eş anlamlısı olan sözcükler kullanılmaktadır. Orijinal sözcüğünün eş anlamı olan iki kelime bulunmaktadır. Orijinal sözcüğü yerine eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanabiliriz. Cümlemizde herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz. Fakat kelimelerin cümlede kullanım amaçları farklı olabilir bu nedenle mutlaka cümle anlamını kontrol etmek gerekir. Orijinal kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Özgün
  • Otantik
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Orijinalin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Orijinal kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple orijinal sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeyi de sıklıkla kullanırız. Orijinal eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Orijinal kelimesinin eş anlamlısı olan özgün ve otantik sözcükleriyle çeşitli örnek cümleler kurmamız mümkündür. Bu cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Sokakta gezerken duyduğum melodiyi daha önce hiç işitmemiştim, çok özgün bir melodiydi.
  • Sanatta özgün olan her şey bana çok daha cazip gelir.
  • Öğrenciler resim yarışmasında çok özgün resimler yapmıştı.
  • Antikacıdan otantik bir saat almış, evinin baş köşesine koymuştu.
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