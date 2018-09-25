Müdür çalışanını 'yanlışlıkla' hava kompresörüyle öldürdü

Hindistan'da geçen mart ayında da benzeri yaşanan ‘hava kompresörüyle şaka’ facialarına bir yenisi daha eklendi.
Müdürü, hava kompresörünü, çalışanı Aditya Jadhav’ın önce saçına, sonra da pantolonuna doğru tuttu.
Bu şaka girişimi yalnızca birkaç saniye sürse de, Jadhav acı içinde yere yığıldı.
İç organları hasar gören işçi, hastanede 15 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra 18 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Hindistan’ın Kolhapur kentinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, müdürün henüz yakalanamadığı belirlendi.
Olayın görüntüleri, bütün dünyada hayretle karşılandı.
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