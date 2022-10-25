“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Paige Spiranac’ın Cadılar Bayramı kostümü nefesleri kesti

29 yaşındaki Paige Spiranac golf kariyerini kendi isteğiyle sonlandırdıktan sonra sosyal medyadaki paylaşımlarını arttırdı. Sosyal medyada 3.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim bu yıl Cadılar Bayramı için Street Fighter’ın Cammy’si olarak sevenlerinin karşısına çıktı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR TOPLADI

Vücudunu saran yeşil bir mayoyu, kırmızı şapka ve eldivenlerle kombinleyen Spiranac’ın paylaşımı sadece birkaç saat içinde yüz binlerce beğeni topladı. Fenomen isim gönderisine, “Cadılar Bayramı Kostüm Yarışması için Street Fighter'dan Cammy gibi giyindim. Street Fighter serilerini seviyorum, bu yüzden bu çok iyi bir seçim oldu” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Spiranac’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kelimenin tam anlmıyla mükemmelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullancısı ise, “Kesinlikle bu kıyafetin daha fazla açısını görmemiz gerekiyor” dedi.