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Müge Anlı Almanya'da gündem oldu! "Aileni bulacak biri varsa o Müge Anlı'dır"

23.03.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan, daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, Müge Anlı sayesinde 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu.

Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.

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"BİR TELEVİZYON PROGRAMI İŞLERİ TERSİNE ÇEVİRİR"

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında kaleme alındı. 'Bir televizyon programı işleri tersine çevirir' başlığı altında Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı. Vedat Alexander'ın hala bu olayın gerçekleştiğine inanamadığı belirtilen haber, Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

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"AİLENİ BULACAK BİRİ VARSA O MÜGE ANLI'DIR"

Kim olduğunu bilmeden yaşayan Vedat Alexander'ın, Müge Anlı sayesinde 19 kardeşe ve kalabalık iki aileye kavuştuğuna yer verilen haberde Vedat Alexander Schlienbecker de şöyle konuştu:

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"Tüm sosyal ağlarda denedim ama dönüm noktası program oldu. Müge Anlı, Türkiye'nin en tanınmış sunucusu. Tanıştığım herkes bana dedi ki 'Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır. Programa katıldım ve yarım saat sonra babam aradı. Annemle tanıştığımda ise tamamen kendimden geçmiştim."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Müge Anlı
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