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Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı neden yok? Kahramanmaraş depremi sonrası 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı

07.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 7 Şubat 2023 Salı günü ATV'de ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sebebiyle ATV yayın akışı değiştirildi. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı neden yok? İşte 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı neden yok? Kahramanmaraş depremi sonrası 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geçtiğimiz gün açıklamad bulunuldu. ATV yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını göremeyenler internette araştırma yapmaya başladı. ATV'de Müge Anlı'nın bugün neden olmadığı ve canlı yayının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU? 7 ŞUBAT 2023 SALI

Müge Anlı ile Ttalı Sert programı 7 Şubat 2023 Salı günü yayınlanmayacak.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sosyal medya hesabında paylaşımda bulunuldu.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü atv yayın akışının değiştiği belirtildi.

7 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert sosyal medya

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