Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Sinan Akçıl'ın 'Durum Çok Acil' şarkısına ilham olmuş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu sefer Sinan Akçıl damga vurdu. Sinan Akçıl canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yaptı. Sinan Akçıl ayrıca geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına dair de itirafıyla dikkat çekti.

Müge Anlı, canlı yayında Sinan Akçıl'ın "Durum Çok Acil" şarkısına ilham olduğunu söyledi.

Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini itiraf ederek "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım" dedi.

Müge Anlı'nın yayın sırasında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu. Anlı için Twitter'da "Müge abla efkar yaptı", "Efkarlı söyledin Müge abla" yorumları yapıldı.



