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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Sinan Akçıl'ın 'Durum Çok Acil' şarkısına ilham olmuş

24.01.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın canlı yayınına Sinan Akçıl konuk oldu. Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını belirtti. Müge Anlı canlı yayın sırasında şarkıya eşlik edince sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu sefer Sinan Akçıl damga vurdu. Sinan Akçıl canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yaptı. Sinan Akçıl ayrıca geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı "Durum Çok Acil" şarkısına dair de itirafıyla dikkat çekti.

Müge Anlı, canlı yayında Sinan Akçıl'ın "Durum Çok Acil" şarkısına ilham olduğunu söyledi.

Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, Anlı'nın "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini itiraf ederek "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım" dedi.

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Müge Anlı'nın yayın sırasında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu. Anlı için Twitter'da "Müge abla efkar yaptı", "Efkarlı söyledin Müge abla" yorumları yapıldı.

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Müge Anlı Sinan Akçıl Müge Anlı ile Tatlı Sert
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