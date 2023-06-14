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Müge Anlı canlı yayında noktayı koydu: "Cinsel gücü artırıyormuş, bu yüzdenmiş rağbet" 74 yaşındaki yaşlı adam...

14.06.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı tarafından 74 yaşındaki Kadri Fidan'ın sırra kadem basmasına ilişkin yapılan açıklama olay oldu. "Ölümsüzlük otu cinsel gücü artırıyormuş. O yüzdenmiş bu rağbet" sözleri dikkat çeken araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hazine bulduğunu söyleyen Kadri Fidan'a dair gelişmeyi aktardı.

Müge Anlı canlı yayında noktayı koydu: "Cinsel gücü artırıyormuş, bu yüzdenmiş rağbet" 74 yaşındaki yaşlı adam...

Müge Anlı programında Mehtap Fidan'ı ağırladı. Hazine aramak için gittiği dağda kaybolan kayınpederi Kadri Fidan'ı arayan genç kadının sözleri, Müge Anlı dahil herkesi şaşırttı. Mehtap Hanım, şifalı ot toplamak için giden yaşlı adamın 2 katlı mağarada hazine bulduğunu iddia etti. Kayınpederinin 2 arkadaşıyla birlikte altınları alıp satacaklarını söyleyen Mehtap Hanım, onun sözlerine inanmadıkları için bu durumu önemsemediklerini vurguladı.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Kadri Bey'in arkadaşı iddialar üzerine canlı yayına bağlandı. Almanya'dan ot istediklerini ve bunun 200 euro gönderdiklerini söyleyen adam Mehtap Hanım'ın iddialarını reddetti.

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Müge Anlı'nın sorusu üzerine Kadri Fidan ile nasıl tanıştığını söyleyen Onur Bey, onun ilaçlarını alıp hastaneye götürdüklerini belirtti.

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MÜGE ANLI'DAN 'KADRİ FİDAN' OLAYINA İLİŞKİN ÇARPICI SÖZLER

Müge Anlı gelişmeler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ot ot diyoruz ya! Bu ölümsüzlük otu denen şeyin bu kadar rağbet görmesinin nedeni şuymuş; erkeklerdeki cinsel gücü artırdığına inanılıyormuş. Böyle bir reklamını yapmış Kadri Bey. Bu yüzden herkes bu ottan istiyor ve evet Kadri Bey bu otun yerini kimseye göstermezmiş, gider başkası toplar diye. Çünkü bundan para kazanıyor. Burada gelin hanıma katılıyorum, bu işin içindeki mağara, hazine meselesi önemli.

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'7 SÜLALEME YETER' DEMİŞ

O hazine meselesini de herkese anlatmıyor. Mesela bir gizli tanığımız var. Kamu personeli. Ona anlatmıyor gider de işine taş koyar diye. Ama o kadar da emin ki bulamayacaklarına, herkese de anlatıyor. Taş, masa ve 12 tane taş sandalyeden, heykellerden bahsediyor. 'Ben onları çıkarabilsem yedi sülaleme yeter ama benim gücüm yetmiyor' diyor. En sonunda da '2 adam bulup onlara çıkartacağım' diyor. İşte gelinin bahsettiği o kişi, o 2 kişi mi?"

GİZLİ TANIK, MÜGE ANLI'YA KONUŞTU

Kadri Bey'in kendisine "Beni 2 kişi takip etti. O yüzden gidip toplayamadım" dediğini belirten gizli tanığın sözleri merak uyandırdı.

Öte yandan Kadri Fidan'ın define için mi yoksa ölümsüzlük otu nedeniyle mi sırra kadem bastığı merak konusu oldu.

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