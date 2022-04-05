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Müge Anlı canlı yayından sonra Sultanahmet'e gitti! Başını örttü ve gözlükle kamufle oldu

05.04.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, yakın arkadaşlarıyla birlikte Sultanahmet'e gitti. Ramazan'da Sultanahmet'i bir başka sevdiğini söyleyen Müge Anlı’nın tanınmamak için kendisini kamufle etmesi ve o halinin sosyal medyaya yansıması gündem oldu.

Müge Anlı canlı yayından sonra Sultanahmet'e gitti! Başını örttü ve gözlükle kamufle oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki efsane sunuculuğuyla gündeme gelen Müge Anlı Ramazan ayında arkadaşlarıyla Sultanahmet'e gitti! Instagram'a kısa süre önce katılan ve zaman zaman günlük hayatından anları paylaşan Müge Anlı Ramazan paylaşımıyla olay oldu.

"Ramazan'da Sultanahmet'i bir başka seviyorum" diyerek arkadaşlarıyla selfie'sini paylaşan Müge Anlı'yı görenler tanıyamadı.

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Müge Anlı'nın arkadaşı ünlü isminin başörtüsü ve gözlükle tanınmaz hale geldiği görüntüsünü paylaşarak "Fotoğraf çektirmek istemeyince görünmez olan bir arkadaşınız var mı?" dedi.

Müge Anlı ise bu yorumu paylaşarak "Aşk olsun. Hem korona var hem de dua ediyoruz. Dikkatimizin dağılmaması gerekiyor" dedi.

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Müge Anlı'nın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Anlı'yı görenler hayatında hiç metrobüse binmediğini söyleyen Ajda Pekkan'a da bu yöntemi önerdi.

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Müge Anlı Ramazan Müge Anlı ile Tatlı Sert
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