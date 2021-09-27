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  4. Müge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladı

Müge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladı

27.09.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 86 yaşındaki Hatice Dağlı’nın, Kastamonu’da yaşadığı apartmandaki boş bir dairede kilitli bulunduğunu açıkladı. Cuma günkü yayınında yaşlı kadının apartmanda olabileceğine dikkat çeken Müge Anlı, Hatice Dağlı’nın aç susuz kalmadığını, birileri tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını bu sebeple yakınları tarafından parası için oraya kilitlenmiş olabileceğini söyledi.

Müge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladı

Kastamonu’da oğlu ve torunlarıyla birlikte yaşayan 86 yaşındaki yedi çocuk
annesi Hatice Dağlı, 19 Eylül Pazar günü şüpheli bir şekilde kaybolmuştu.
Kaybından bir gün sonra komşusu tarafından kırılmış vaziyetteki bastonu ve
paltosu apartman boşluğunda, ayakkabısı ise çatıda bulunan yaşlı kadınla ilgili sevindiren haberi araştırmacı gazeteci Müge Anlı verdi. Cuma günkü yayınında kuyudan tandıra bakılması gereken pek çok nokta olan Hatice Dağlı’nın yaşadığı apartmana dikkat çeken Müge Anlı, tam da işaret ettiği gibi 86 yaşındaki kadının apartmanda bulunduğunu açıkladı.

BOŞ DAİREDE KİLİTLİ BULUNDU

Müge Anlı, Hatice Dağlı’nın cuma günü yayınının ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaşadığı apartmanın birinci katındaki kilitli dairede bulunduğunu söyledi. Anlı, salondaki koltukta yatar vaziyette bulunan Hatice Dağlı’nın yapılan ilk kontrollerin ardından detaylı muayene için Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldüğünü, incelemelerde yaşlı kadının herhangi bir sıvı kaybı ya da gıdasız kalma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

YURTTAN GELEN İKİ UŞAK KİLİTLEDİ

Müge Anlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Hatice Dağlı’nın, “yurttan gelen iki uşak” tarafından kilitlendiğini, kendisini kilitleyen o iki kişinin bazen ekmek ve çorba verdiğini söylediğini anlattı. Yaklaşık 3 buçuk saatlik ifade işlemi sonrası oğlunun yanından ayrılmak istediğini söyleyen Dağlı’nın, damadı Ali Kaya’ya teslim edildiğini belirten Anlı, programda yaşlı kadının kendisinden nefret eden torununa dikkat çekti.

“İKİ GÜN DAHA GECİKSEM ANNEM ÖLÜRDÜ”

Annesinin orada bulunmasını aklı almayan ve kim tarafından oraya kilitlendiğini bilmediğini söyleyen Fahri Tiryaki, “İki gün daha geciksem annem orada ölürdü.
Siz olmasanız hem annemi kaybeder hem de suçlu olurdum. Çalmadık kapı
bırakmadık. Sizin sayenizde bulundu” dedi. Kimseyle bir husumetleri olmadığını belirten Fahri Tiryaki, ablasının olayla ilgili oğlunun adını vermesine sitem etti.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise “Kim annenizi kilitledi onu düşüneceksiniz.
Kim atacak bastonunu ve paltosunu? İki oğlunda farklı ifade veriyor…

ÜÇ GÜNDE 5 KİLO VERDİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kastamonu’da yaşayan aile üyelerine de
mikrofon uzattı. Yurtta kalmasına göz yuman babaannesini sevmediğini, cimri ve huysuz biri olarak gördüğünü söyleyen Hatice Dağlı’nın olayla ilgili şüphelerin odağındaki torunu, öz amcasını ve babasını hedef aldı. Üç günde 5 kilo verdiğini söyleyen Hatice Dağlı’nın torunu, gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise aileye sorunlarını kendi içlerinde çözmelerini gerektiğini ifade ederken bunu yapan kişinin yine aileden biri olduğun dikkat çekti.

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atv Müge Anlı
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