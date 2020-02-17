Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anısını anlatan konuğa tepki!

19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Baba Abdullah Arslanoğlu, kızının Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'nın programında yardım istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Kayıp Burçak Arslanoğlu'nun babasının iddiasına göre, Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor. Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı. Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.

"YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİM" Çocuklarına yıllarca yalnız baktığını söyleyen Abdullah Arslanoğlu, "Yaşadığımız yerde kadınları koruma derneğine üye tek erkektim. Beni çok sevelerdi. Kızlarım da benimle gelirdi. Kızlarıma orada arkadaşlar da bakardı. Hatta bu hayatımı öğrenen valimiz beni yılın annesi seçmişti." dedi. Çocuklarına annelik ve babalık yaptığını söylerek 6 aydır kayıp olan kızı Burçak Arslanoğlu'nun bulunmasını istedi. GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, "Burçak bize şu şekilde anlattı; 17 yaşından beri evde olmadığını, üvey annesinden dayak yediğini babasının 3-4 kez evlilik yaptığını ve babasının da bunlardan haberdar olduğunu anlatırdı. Babası otelin karşısındaki evde 3-4 kız arkadaşıyla birlikte kalırdı. Burçak'ı hiç aramaz sormazdı. Burçak otelde benim annem dahil tüm annelerle iyi anlaşırdı, çok yakındı ve çok duygusaldı. Hatta bir keresinde annemin onun saçlarını örmüşlüğü ve Burçak'ın ağlamışlığı var. Maddi ve manevi zorluk içinde bir kızdı." şeklinde konuştu. "BARIŞ MANÇO'NUN ADINI KULLANARAK SÜREKLİ KENDİNİ MEŞHUR ETMEYE ÇALIŞIYOR" Müge Anlı canlı yayınına bağlanan başka bir izleyici ise, "İzmir Tire'den arıyorum. Abdullah Bey'in kızı ile benim kızım sınıf arkadaşıydı. Kızına şiddet uyguluyordu. Tire'ye geldiğinde bir kadınla evlenmişti. O kadına da şiddet uyguladığını duydum. Burçak sürekli babası tarafından dayak yediğini ve okul ihtiyaçlarının karşılanmadığını söylerdi. Bu beyfendi Barış Manço'nun adını kullanarak sürekli kendini meşhur etmeye çalışıyor. Ben kendisini 7-8 senedir tanıyorum." şeklinde konuştu.