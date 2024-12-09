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Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alınırken gülüyordu! O detay kafaları karıştırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 13:35
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayın sırasında bir gözaltı yaşandı. 19 yaşında kaybolan Seda Karar'ın ailesi kızlarının bulunması için programa başvurmuştu. 2012'de kaybolan Seda'nın şüpheli kaybında kendisini son gören kişinin Gökhan olduğu belirlenirken stüdyoya gelip yüzünü gösteren Gökhan'la alakalı yayına bağlananlar itirafta bulundu. Gökhan'ın çelişkili açıklamaları tüm gözleri üzerine çekerken bugünkü yayında Gökhan gözaltına alındı. Ancak o esnada gülüyor olması dikkat çekti.

Müge Anlı'da canlı yayında gözaltına alınırken gülüyordu! O detay kafaları karıştırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir işlenen kayıp Seda Karar olayında yeni bir gelişme yaşandı. Tüm okların Gökhan'ı gösterdiği olayda, 2012 yılında kaybolan Seda için ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Seda'nın ailesi evden kaçtıktan sonra yasaklı maddeye alıştırılan ve bir daha kendisinden haber alamadıkları kızları için Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Seda'yı son gören ve aralarında ilişki olduğu belirtilen Gökhan da stüdyoya gelip bildiklerini anlattı fakat açıklamaları çelişkili bulundu.

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12 yıl boyunca kayıp olan Seda'nın kartlarının da senelerce Gökhan tarafından kullanıldığının kayıtlarda bulunmasıyla Gökhan, ısrarla kartları kullanmadığını belirtti.

HAMİLELİK SEBEBİYLE HASTANE KAYDI ÇIKTI

Öte yandan Müge Anlı, Seda'nın 2019'da hamilelik sebebiyle hastane kaydı olduğunu söyleyince Gökhan'ın yayın arkasında "Nasıl benim hakkımda böyle şeyler biliyor? Eğer çocuğun beden olduğu ispatlanırsa yandım" gibi ifadeler kullandığı aktarıldı.

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Ayrıca Gökhan, Seda ile aylarca beraber kaldığını gösteren kayıtlara da itiraz etmiş ve 8-10 gün süreyle yanında kaldığını söylemişti. Müge Anlı'nın sorularına net yanıt veremeyen Gökhan iyice köşeye sıkışınca yayın ihbar kabul edildi, polis ekipleri canlı yayında Gökhan'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla gözaltına aldı. Gökhan'ın gözaltı sırasında gülmeye devam etmesi de dikkat çekti.

Gökhan en son gözaltına alınmadan önce "Ben sonuç olarak bir daha diyorum kızın akıbeti ile ilgili benim en ufak alakam bilgim yoktur" dedi.

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"ARTIK BU İŞİN EHLİ KİŞİLERE ANLATIRSINIZ"

Müge Anlı ise Gökhan'ın gözaltı süreciyle ilgili konuşup "İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Seda Karar'ın 2015 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolması ile ilgili Gökhan Kayak hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle gözaltı talimatı verdi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Gökhan Kayak'a gözaltına almak için stüdyomuza geldiler. Bu arada İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekipleri de Gökhan'ı teslim almak üzere olayın yaşandığı Hatay İskenderun'dan İstanbul'a doğru yola çıkmışlar. Ben teşekkür ediyorum. Sizi de Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edeyim. Az önce söylediğiniz gibi artık ben bundan sonra devlet bana sorarsa onlara daha net bilgi veririm demiştiniz. Bence bu tesadüflerden uzaklaşıp artık ne olduysa gerçeği ortaya çıkartmanın zamanı diye düşünüyorum. Hani her şeyde terbiyesiz bitiyor sonu da yani ne derler yediğin hurmalar gün gelir... Siz de o 5 yıl nasıl bu kız geri dönmeden nasıl geri döneceğine emin olmadan nasıl hakkınızda şikayetçi olmadan onun parasını bu kadar rahatlıkla çektiğinizi, kızla konuştuktan bir hafta sonra nasıl bu kadar rahatlıkla Şenay'ı evinize getirdiğini ve bu kızın eşyalarını, kimliğini, banka kartını almak için bile eve dönmediğinin gerekçelerini bence daha artık bu işin ehli kişilere anlatırsınız diye düşünüyorum. Sayın Cumhuriyet Savcımıza da çok teşekkür ediyorum. Ortada bir takım çelişkiler var. Ben bu çelişkileri emniyet birimlerinin çok net bir şekilde ortaya çıkaracağına inanıyorum. Çok yazık bu kız evden kaçtığında 14 yaşında ortadan kaybolduğunda 19 yaşında." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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