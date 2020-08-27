Müge Anlı'da kan donduran itiraflardan sonra cinayet çözüldü! Şiar'ı yakmışlar

Müge Anlı'nın dün yapılan Tatlı Sert programında tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay gündeme oturdu. 9 yaşına kadar hayatını işkence, taciz ve şiddetle geçiren Şiar Kılıç'ın yaşadıkları herkesin yüreğini dağladı. Müge Anlı'nın canlı yayınında Şiar Kılıç cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandı. Dünkü canlı yayında taciz, cinayet gibi pek çok iddia yer almış ve programın sonunda da Gülüzar ve Hami gözaltına alınmıştı.

Bugünkü canlı yayında gelen son dakika bilgisine göre; Hami'nin kardeşi cinayeti itiraf etti ve anne ile sevgilinin Şiar Kılıç'ı yakarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Dün canlı yayında gözaltına alınan Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet küçük Şiar'ı yakarak öldürdüklerini itiraf ettiler.

Hami Kıcı'nın gözaltında olan kardeşi işlenen vahşi cinayeti itiraf etti. Abisi Hami Kıcı ve Şiar'ın annesi Gülüzar'ın evi benzinle yaktığını itiraf etti.

Böylece Müge Anlı'da bir cinayet dosyası daha kapandı.

