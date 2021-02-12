Müge Anlı'da kocası 15 yaş büyük kadına kaçınca üzerine yürümüştü! Olay açıklamalar...

Müge Anlı programında bu hafta Davut Kıranlı ve eşi Sevgi Kıranlı olayını ele aldı. 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bugün canlı yayına çıkan Muammer Cambaz'ı eşine karşı üslubu ve tavrı herkesi sinirlendirdi.

"BEN SENİN YERİNE KONUŞSUN DİYE DÜDÜKLÜ TENCERE ALMIŞIM"

Eşi Semiha Cambaz'ın karşısına kendisinden 15 yaş büyük Sevgi Kıranlı ile çıkan Muammer Cambaz, eşinin "Sen ahlaksız bir adamsız" sözünün ardından "Ben 17 yıl önce seni almamışım. Ben bir düdüklü tencere almışım böyle konuşsun diye. Ben Sevgi'yi eşim olarak yanıma aldım. Ben 5 yıldır işkence çekiyorum. Senin bende hakkın varsa bana haram olsun" ifadelerini kullandı.



SAVUNMASI HERKESİ ÇILGINA ÇEVİRDİ

Yasak aşk yaşamasına rağmen canlı yayında pişkin açıklamalar yapan Muammer Cambaz'ın sözleri seyircileri de çılgına çevirdi.

CANLI YAYINDA KADININ ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

9 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Dün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.



