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Müge Anlı’da olay! Sinan otelden kaçtı "Adam bir temiz dövecek..." Stüdyo karıştı 20 kişi zor tuttu

29.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da yine olay çıktı! Günlerdir Arife Gökçe'nin kaybolması olayının işlendiği programda köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan'ın dün gece otelden kaçtığı öğrenildi. O anlar saniye saniye kameralara yansırken programda gerilim tavan yaptı. Arife Gökçe'nin oğlu ile Sinan'ın tartışmasında tarafları 20 kişi zor tuttu. Müge Anlı Sinan'a sinirlenerek "Tutmayacaklar, göreceksin" dedi. "Adam bir temiz dövecek" sözleri ise yayına damga vurdu.

Müge Anlı’da olay! Sinan otelden kaçtı "Adam bir temiz dövecek..." Stüdyo karıştı 20 kişi zor tuttu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen kayıp Arife Gökçe ile ilgili tüm şüphelerin üzerinde toplandığı Sinan'a dair yeni detaylar ortaya çıktı ve programda dikkat çeken anlar yaşandı. Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan'la ilgili çok sayıda kadın ihbarda bulunmuş ve Sinan'ın köydeki yaşlı kadınlara müstehcen mesajlar gönderdiği anlaşılmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphesi devam ederken Sinan'ın dün gece otelden kaçtığı da öğrenildi. ATV ekranlarında yayınlanan programda stüdyo karıştı. İşte detaylar...

YAŞLI KADINLARIN NUMARASINI ANNESİNDEN ALMIŞ

Müge Anlı Sinan’ın köydeki yaşlı kadınların telefon numaralarını annesinin telefonundan aldığını ve öyle mesajlar attığını söyledi. Müge Anlı Sinan’a, “Köyde mesaj atmadığın kadın yok ya, utanıyorlar söylemiyorlar. Aslında utanmamanız lazım.” dedi.
Arife Gökçe gibi Sinan’ın kendisine de mesaj attığını söyleyen Şeker Teyze ise Sinan’ın yaptıklarına isyan ederek “Keşke av tüfeğiyle vursaydım onu. İspatlayamam diye yapmadım. Benim çocuklarım var ya.” şeklinde konuştu.

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SİNAN DÜN GECE OTELDEN KAÇMIŞ

Yayının devamında Müge Anlı, Sinan’ın dün gece kaldığı otelden kaçtığını söyledi. Anlı “Şimdi bir kaçtı, arkadaşlarımız gittiler. İstanbul’u da gayet iyi buluyor. Gidiyorlar, otogarda buluyorlar. Peşinden bayağı bir kovalıyorlar, onları görünce kaçıyor. Önce diyor ki ben Tufan’dan korktum, ondan kaçtım diyor. Sonra hapse girmekten korktum diyor.” ifadelerini kullandı.

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Yayında Sinan’ın kaçtığı ve yakalandığı anlar ekrana gelirken Sinan’ın söyledikleri de yer aldı. Sinan’ın yine çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti.

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"BİZ ONU TUTACAĞIZ DİYE BÖYLE YAPIYORSUN! TUTMAYACAKLAR, GÖR"

Stüdyoda Arife Gökçe’nin oğlu ile Sinan arasında tartışma çıktı. Müge Anlı Sinan’a “Dün de aynısını yaptım. Adama ‘sen erkek değilsin’ deyip… Biz onu tutacağız diye böyle yapıyorsun. Tutmayacaklar, bırakacağım, gör” diye tepki gösterdi. Doktor Şevki Sözen ise Sinan’ın yayın arasında “Erkek olsan gelir beni öldürürdün” diyerek insanları tahrik ettiğini söyledi.

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"BİR TEMİZ DÖVECEK..."

Stüdyoda Arife Gökçe'nin oğluysa Sinan arasında çıkan tartışmada gerilim artınca çok sayıda kişi araya girmek durumunda kaldı. Bu anlara tepki gösteren Müge Anlı Sinan'a "Eğer üzerine saldırmasını istiyorsan biz engel olmayalım. Sen adama sürekli erkek misin diyorsun o da senin üstüne saldırıyor. Böyle çok kolay komedi filmlerinde oluyor ya tutmayın deyip millete laf söyleyenler. Aynı hesabı yaşıyoruz. Stüdyoda buna müsaade edemem, istiyorsan dışarı Tufan'la seni gönderebilirim. İstiyor musun?" dedi. Sinan da "Ben ölmemi istiyorum" cevabını verince Müge Anlı "Ne ölmesi, adam seni öldürmeyecek, bir temiz dövecek, ya da sen onu döveceksin. Gidin dışarıda dövüşün o zaman, ben napayım sizinle mi uğraşayım. Burada 20 tane adam... Burada bütün adamlar, 2-3 tane güvenlikçi arkadaş seni tutmaya çalışıyor. Tutun derim, bir de tutmayın derim görürsün gününü." şeklinde konuştu.

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