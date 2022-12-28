Müge Anlı patladı Rahmi Özkan sinirden köpürdü ‘Bu adam ırz düşmanı’ Yaşlı kadının telefonundan sonra… Sapıklık yapmama haracı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasının ardından ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Sinan'ın köydeki tüm kadınlara musallat olduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı söylenirken tüm şüpheler Arife Gökçe'nin de bir cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine toplandı. ATV ekranlarında yayınlanan programda Sinan'la alakalı peş peşe gelen telefonlarda yaptıklarına dair anlatılanlar stüdyodaki herkesin isyan etmesine neden oldu. Müge Anlı ve avukat Rahmi Özkan'ın sinirden patladığı o anlar, yayına damga vururken bir kişinin Sinan'a çocuklarını rahat bırakması için haraç bile verdiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

"BU ADAM GERÇEKTEN BİR IRZ DÜŞMANI"

Hakkında çok sayıda kişinin telefonla bağlandığı ve mide bulandıran detaylar anlattığı Sinan ile ilgili Müge Anlı “Bu adam gerçekten bir ırz düşmanı. Ben bunu söylemekten bir çekince duymuyorum bu kadar bağlanandan sonra.” dedi. Gelen telefonlardan sonra Sinan’ın attığı cinsel içerikli mesajlar nedeniyle bazı kişilerin evini, bazı kişilerin de şehir değiştirdiği ortaya çıktı.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI BANA"

15 yıl önce Sinan yüzünden evini terk eden ve ismini vermek istemeyen 74 yaşındaki bir kadın ise “Ben Sinan, Kadir ve Mustafa yüzünden köyümü terk ettim. Üçünden de şikayetçiyim. Kendi kendimi yiyorum burada. Kadın 12 gündür kayıp. Bu kadın nerede, biz kaçtık kurtulduk, bu kadın nerede? Cinsel içerikli mesajlar attı bana. Senin eşin yok, şöyle olur böyle olur. Söyleyemeyeceğim kelimeler var.” dedi.

Sinan ise tanımadığını söyleyince Arife Gökçe’nin oğlu “O kadar çok kadına sapıklık yaptın ki hangi birini hatırlayacaksın değil mi?” diyerek tepki gösterdi.

"15 YILDIR MİLLETİN KARISINA, KIZINA TACİZDE BULUNUYOR"

Telefondaki kadın İstanbul’da da Sinan’ın kendisini bulduğunu söyleyerek, “Taşındığım yerden de taşındım. Böyle bir şey olamaz ya. Çocuğumun başı belaya girecek diye korktum. Kadir’le Mustafa tetikliyor beni dedi.” şeklinde konuştu.

Müge Anlı ise Sinan’a “Sen niye herkese musallat oluyorsun, senin o gün Arife Hanım’ın sokağında ne işin vardı?” diye sordu.

İsmini vermek istemeyen ve telefona bağlanan başka bir kadın daha aynı köyden olduğunu söyleyerek “Bu adam 15 yıldır milletin karısına, kızına tacizde bulunuyor. Yeter Damar ölümlerden döndü. Kadının başını defalarca yardı.” dedi. Müge Anlı “Neden yardın?” diye sorunca Sinan “Üstüme gelmişlerdi” cevabını verdi.

Telefondaki kişi “Yeter Hanım’ın kızına sapıklık yaptı bu. Kadın taşındıktan 1 yıl sonra köye geldi, evinin etrafında sabahtan akşama kadar döndü.” dedi.

"VEBADAN DAHA TEHLİKELİ BU ADAM"

Kadının söyledikleri stüdyoda şok etkisi yaratırken avukat Rahmi Özkan “Veba mikrobundan daha tehlikeli bu adam. Sen ne Allah’ın belasısın be. İllallah ettirdin bize kaç gündür” diyerek bağırdı.

Telefonda bağlanan Kemal Bey ise çocuklarını rahat bırakması için Sinan’a para verdiğini söyledi. Kemal Bey “Sen ‘Tamam Kemal Abi, bana para ver, ellemeyeceğim’ dedin.” dedi.

"ÇOCUĞUNUZU RAHAT BIRAKSIN DİYE HARAÇ VERMİŞSİNİZ"

Müge Anlı da “Bir de siz çocuğunuzu rahat bıraksın diye resmen haraç vermişsiniz yani” şeklinde konuştu. Kemal Bey, “Benim 75 yaşındaki annem dün bunu izlerken yine ağladı. Annem 50 yaşındayken karakola gitti bunu şikayet etmeye.” ifadelerini kullandı.

"KÖYÜN YAŞLI KADINLARINA MI DADANDIN?"

Müge Anlı “Hiç kadın arkadaşın olmadığı için köyün böyle yaşlı kadınlarına mı dadandın?” diye Sinan’a sorunca Sinan, “Mesaj attım, atmadım değil ama böyle bir şey yapmadım” diye konuştu.