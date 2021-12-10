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Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

10.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı’nın bulduğu, 6 Aralık’ta eşinin asker arkadaşıyla kaçan 21 yaşındaki Birsen Demirok, canlı yayında eşiyle yüzleşti. Simit almaya gidip ‘ağabeyim’ dediği Halil Balık’a kaçtığını söyleyen Demirok, “Herkes bilsin çok seviyorum. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Halil’in yoluna canımı feda ederim” dedi. Sözleri şaşkına çeviren genç kadının daha önce üç kez evlendiği, nikahsız birliktelikler yaşadığı ortaya çıktı.

Hatay’da yaşayan 21 yaşındaki Birsen Demirok, 6 Aralık Pazartesi günü, simit almaya diye evden ayrılıp ortadan kayboldu. Eşinden günlerdir haber alamayan Emirhan Demirok, karısına ulaşmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlı’nın çok geçmeden bulduğu kayıp kadının, eşinin asker arkadaşına kaçtığı ortaya çıktı. 

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"EŞİM ASKERDEYKEN HALİL'İN TELEFONUNDAN KONUŞUYORDUK"

Eşinin asker arkadaşı Halil Balık ile dördüncü evliliğini yapmaya hazırlanan ve bugün kına gecesi günü olduğu öğrenilen Birsen Demirok, canlı yayında annesi ve eşi Emirhan Demirok İle yüzleşti.

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Eşinin kendisine vaadlerde bulunup yerine getirmediğini, kendisine birçok konuda yalan söylediğini ifade eden genç kadın, “Kendi rızamla gittim. Eşim askere gittiğinde yanına telefon almadı. Halil’in telefonundan eşimle konuşuyordum. Böylece tanıştık; birbirimizi sevdik” dedi. 

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"BEN SANA DOKUNMAYA KIYAMIYORDUM"

Karısının kandırılıp zorla götürüldüğünü iddia eden Emirhan Demirok, onu her şeye rağmen kabul ettiğini söyleyerek “Seni pamuk tarlalarında çalıştıracaklar. Ben sana dokunmaya bile kıyamıyordum. Ben seni gönülden sevdim. Ama sen anlamadın. Benim sevgim bir günlük değil bir ömürlük” şeklinde konuştu. 

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"HALİL'İN YOLUNA CANIM FEDA OLSUN"

Eşinin sözlerinin doğru olmadığını, Halil’i ve ailesini çok sevdiğini dile getiren Birsen Demirok, “Halil’e, Emirhan’dan ayrılmak ve yanına gelmek istiyorum dedim. Taksiyle Hatay’dan Urfa’ya, yanına gittim.

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Ben sevdiğim adamın yanına gittim. Sevdiğim adam yanımdaysa sürünmeye hazırım. Ben Halil’i seviyorum. Herkes bilsin. Ölürsem de cenazeme gelmeyin. Bu işin dönüşü yok. Dönmeyeceğim. Halil’in yoluna canım feda olsun” diyerek stüdyodan ayrıldı. 

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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