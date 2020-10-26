Müge Anlı’da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğunu hatırlamadığını söyledi, tepkiler yüzünden yayını terk etti!

Gamze Cabadak , 8 senedir görmediği annesi Ayten Cabadak’ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi. Önceki eşinin 5 çocuğunu, sonraki eşinin de 3 çocuğunu terk edip giden anne evinden bulunduktan sonra canlı yayına çağrıldı. Ayten Cabadak’ın yaptığı açıklamalar stüdyoda şok etkisi yarattı. Stüdyoya gelmesine rağmen görüntüsünü vermek istemediği için başka bir odadan yayına katılan anne, yaptığı açıklamalarla herkesten tepki gördü.

Hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanan ve Müge Anlı tarafından hazırlanıp sunulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşkına çeviren ve tüm izleyenlerin tepki gösterdiği bir olay yaşandı. Tüm Türkiye’nin ekran başına kilitlendiği Müge Anlı 26 Ekim 2020 tarihli bölümdeki olayda, canlı yayında annelerini arayan iki kız kardeşe Anlı, müjdeli haberi verdi. 8 senedir annelerini arayan ve bulamayan kız kardeşler için Müge Anlı, anneleri Ayten Cabadak ’ı buldu. İlk olarak 5 çocuğunu, sonrasında da 3 çocuğunu bırakarak giden anne, çocuklarını doğurduğunu dahi hatırlamadığını söyledikten sonra başta Müge Anlı olmak üzere herkesin tepkisini çekti. Sorular nedeniyle rahatsız olan Ayten Cabadak canlı yayını terk etti.

“HATIRLAMIYORUM, NE KONUŞAYIM?”

İlk olarak 5 çocuğunu, ardından da 3 çocuğunu terk edip giden anne, hiçbir çocuğunu hatırlamadığını söyleyince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Telefonda oğlu olduğunu söylense de “Hatırlamıyorum, ne konuşayım?” diyen annenin konuşmaları nedeniyle başta Müge Anlı olmak üzere tüm izleyiciler bir anda gerildi.

“DOĞUM YAPTIĞIMI DA HATIRLAMIYORUM”

Hafıza kaybı yaşadığını ima eden anne, Müge Anlı ve Arif Verimli’den de tepki gördü. 8 çocuğunu da hatırlamadığını söyleyen anne, “Doğum yaptığımı da hatırlamıyorum” dedikten sonra herkesin aklında bir şeyleri gizlemek istediğine dair soru işaretleri oluştu. Müge Anlı tarafından sorular pek çok soruya yanıt veremeyen anne, çok fazla sıkıntı çektiğini ve bunları Gamze’ye anlatacağını belirtti. Annesiyle konuşmak için bekleyen oğlu da “Yalan söylüyor, zaten bizi bırakıp gittiğinde unutmuştu.” diyerek tepki gösterdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Terk ettiği eski eşi telefona bağlandıktan sonra ise anne ile ilgili çok sayıda gerçek aydınlatıldı. Akrabası olan ilk eşini ve ilk eşinden olan 5 evladını terk ederek komşusuna kaçan annenin, 8 sene önce de sonradan dünyaya gelen 3 çocuğunu ve o eşini de terk ederek kayıplara karıştığı öğrenildi. Şimdi birlikte yaşadığı kişinin ise önceki evliliklerinden ve çocuklarından haberdar olmaması nedeniyle kadının, ekrana çıkmak istemediği anlaşıldı. Müge Anlı’dan ve çocuklarından gelen tepkilere daha fazla dayanamayan kadın, çareyi canlı yayını terk etmekte buldu.

