Müge Anlı'dan canlı yayında olay açıklama: "Demek ki bu kadar sevmemek lazım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyiciyi gülümseten anlar yaşandı. Köpeği Lokum'u tıraşa götürdüğünü söyleyen Müge Anlı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. İşlemin uzun sürmesi nedeniyle birçok kişinin köpeğini 2-3 saat oraya bıraktığını belirten Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün ben de Lokum'u tıraşa götürdüm. Hiç bırakmam ya, kapının önünde 2 saat bekledim. Zaten belim ağrıyor. 'Buradayım, yalnız değilsin. Seni bırakmadık' diyorum. Konuştukça o tıraş edenleri ısırmaya çalışıyor. Onlar da bu durumdan memnun değil ama alıştılar artık.

"DÖNÜP DE YÜZÜME BAKMIYOR"

2 saat bekliyorum. Kapıyı açıyorlar, koyuyorlar yere. Dönüp de yüzüme bakmıyor. 'Ben onu orada niye bırakmışım?' diye yanımdan bir hışımla geçiyor. Kafesin içerisinde 4 saat duranlarla da ilgilenmeye çalışıyorum. Onların annesi - babası bir geliyor, koşup sevgi gösteriyorlar. Diyorum ki 'Lokum bak seni hiç bırakmadım. Bana tavır yapıyorsun. Elalemin köpeklerine bak, gördüğü zaman nasıl boyunlarına atlıyor.' Bir tavır, bir tavır..."

"KENDİ CANAVARINI KENDİN YARATIYORSUN"

Konuyu insan ilişkilerine getiren Müge Anlı "İnsanlar kendi canavarını kendi yaratıyor. Bazen de bu kadar sevmemek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok üzülüyorum bunu söylediğim için ama insanlarda da bu böyle. Bazıları sevgi arsızı. Sevgi dilencisi olursa sana daha çok yanaşıyor. Köpekte de böyle insanda da böyle. Sen çok sevgi gösterirsen, 'Ben neymişim be!' diyor. Enteresan!" dedi.

MÜGE ANLI'DAN ÇARPICI SÖZLER: "SEVGİYİ DE İSTİSMAR ETMEMEK LAZIM"

Müge Anlı konuşmasını "Sevgiyi de istismar etmemek lazım" diyerek noktaladı.

