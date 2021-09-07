MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."

Müge Anlı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! "Ben yaptırdım ama..."

07.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönen Müge Anlı yine ilginç açıklamasıyla dikkat çekti. Koronavirüs aşısı tartışmaları sürerken aşı yaptırdığını söyleyen Müge Anlı "Aşı yaptırdım hiç kimseye de yaptır demiyorum, zaten aşının sayısı az…." diyerek şaşırttı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara bomba gibi döndü.

Müge Anlı yayında yaptığı aşı açıklamasıyla gündeme geldi. Yeni aşı yaptırdığını söyleyen Müge Anlı açıklamasında "Buraya gelmek istiyorsanız aşı olmak zorundasınız. Bana herkes sormuş ben her yaptığı orada burada paylaşan bir insan değilim. Ama evet yaptırdım" dedi.

Müge Anlı açıklamasının devamında ise "Hiç kimseye de yaptır demiyorum. Zaten aşının sayısı az. Yaptırmayan da kendisi bilir ben aşıya istediğim zaman ulaşmak istiyorum. Benim gibi isteyenlere de aşı kalsın" dedi.

Mehmet Şevki Sözen ise Müge Anlı'yı uyararak "Ama toplumsal bilincimiz aşı olmak zorundayız. Bunu doktor olarak söylemeliyim. Söylemek benim görevim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Necati Şaşmaz'la ilgili bomba ses kaydı: Maalesef ben seçilmiş kişiyimNecati Şaşmaz'la ilgili bomba ses kaydı: Maalesef ben seçilmiş kişiyim
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Yarışmada yaşananlar kurgu muydu? Jüri üyesi açıkladıYarışmada yaşananlar kurgu muydu? Jüri üyesi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.