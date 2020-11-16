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  4. Müge Anlı'dan rekor bağış! Çağrısıyla 20 milyon lira toplandı

Müge Anlı'dan rekor bağış! Çağrısıyla 20 milyon lira toplandı

16.11.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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ATV ekranında yayınlanan programında yıllardır kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmak için çağrılar yapan Müge Anlı, izleyicileriyle el ele vererek Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ekrana getirdiği televizyon programının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. Her fırsatta Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek veren Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.

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YAPILABİLECEKLERİ TEK TEK SAYDI

Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil tır, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu.

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