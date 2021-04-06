Fadime Arslan kimdir? Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan'a ne oldu?

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde 9 çocuk ve 25 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü ele alındı. Ölümünden birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının gelini tarafından şiddet görmesi programda cinayet şüphelerine neden oldu. Peki Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir ve Fadime Arslan'a ne oldu?
Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafede yer alan kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle birlikte yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Arslan'ın vefatı sonrasında torununun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda bulunan bazı morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.
Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü anlattı. 2 senedir evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini de belirtti. Görüntülerin yayınlanmasının sonrasında jandarma Fadime Arslan'ı gözaltına aldı. Fadime Arslan, ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını söyledi ve "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" şeklinde konuştu.
F.A., ifade verdikten sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Yapılan soruşturma kapsamında, 3 Nisan tarihinde saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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