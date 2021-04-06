Fadime Arslan kimdir? Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir? Fadime Arslan'a ne oldu?

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde 9 çocuk ve 25 torun sahibi olan 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü ele alındı. Ölümünden birkaç hafta sonra çıkan görüntülerde yaşlı kadının gelini tarafından şiddet görmesi programda cinayet şüphelerine neden oldu. Peki Müge Anlı Fadime Arslan olayı nedir ve Fadime Arslan'a ne oldu?

MÜGE ANLI FADİME ARSLAN OLAYI NEDİR? FADİME ARSLAN'A NE OLDU?

Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafede yer alan kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle birlikte yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Arslan'ın vefatı sonrasında torununun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görüldü. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda bulunan bazı morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.