Müge Anlı flaş gelişmeyi duyurdu! Eşinin yasak aşkı serbest bırakılmıştı, kan donduran cinayette katil bakın kim çıktı

Müge Anlı canlı yayında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Amasya'da iki yıl önce yaşanan Muhammet Burhan cinayetinin sonunda çözüldüğünü belirten ünlü gazeteci; soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerle olayın çözüme kavuştuğunu belirtti.
Fatma Burhan ile yasak aşk yaşayan Selami Ş.'nin geçtiğimiz yıl tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını anımsatan Müge Anlı, yeni deliller sonrası Fatma Burhan'ın jandarma ekipleri tarafından önceki gün tekrar gözaltına alındığını belirtti.
Adliyeye sevk edilen Fatma Burhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı, önümüzdeki günlerde olaya ilişkin başka gözaltı ya da tutuklanmaların olabileceğini belirtti.