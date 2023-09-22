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Müge Anlı flaş gelişmeyi duyurdu! Eşinin yasak aşkı serbest bırakılmıştı, kan donduran cinayette katil bakın kim çıktı

22.09.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayında 2 sene önce işlenen Muhammet Burhan cinayetine ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu. Burhan'ın eşi Fatma'yla yasak aşk yaşayan Selami Ş.'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Müge Anlı, kan donduran olaya ilişkin detayları aktardı. Bir dönem gündeme bomba gibi düşen cinayette katil bakın kim çıktı...

Müge Anlı canlı yayında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Amasya'da iki yıl önce yaşanan Muhammet Burhan cinayetinin sonunda çözüldüğünü belirten ünlü gazeteci; soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerle olayın çözüme kavuştuğunu belirtti.

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MUHAMMET BURHAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Fatma Burhan ile yasak aşk yaşayan Selami Ş.'nin geçtiğimiz yıl tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını anımsatan Müge Anlı, yeni deliller sonrası Fatma Burhan'ın jandarma ekipleri tarafından önceki gün tekrar gözaltına alındığını belirtti.

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YASAK AŞK YAŞAYAN EŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen Fatma Burhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKA GÖZALTILAR DA OLABİLİR

Müge Anlı, önümüzdeki günlerde olaya ilişkin başka gözaltı ya da tutuklanmaların olabileceğini belirtti.

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