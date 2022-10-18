Müge Anlı ile Tatlı Sert'in Şevki Hoca'sı yüzünden programı bıraktı! Arif Verimli mikrofonları söküp atmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce Şevki Sözen ile Arif Verimli arasındaki gerilim sonrası Verimli programı bırakmıştı. Şevki Sözen ile dargın olduklarını her fırsatta dile getiren Arif Verimli son olarak bir takipçisinin "Hocam konuyla alakası hiç yok biliyorum ama sizi oyuna getirerek programdan ayrılmanıza sebep olan adli tıpçı Şevki'yi asla affetmeyeceğim" yazdı.

Arif Verimli ise bu yoruma "Ben de" yazarak gündeme bomba gibi düştü.

Yorumuyla gündem olan Arif Verimli ardından ise şu itirafta bulundu:

"MİKROFONLARI SÖKÜP ATTTIM"

"Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim. Gayet de mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekimi kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için" dedi.



