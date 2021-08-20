Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için açıklama!

Kaybolanların bulunduğu, cinayetlerin çözüldüğü, dargınların barışıldığı çok farklı olayların ekrana taşındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert severler için beklenen tarih belli oldu. Milyonlarca izleyicisi bulunan Müge Anlı’nın yeni sezon tarihi açıklandı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Temmuz ayı içerisinde sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ilgili açıklama, ünlü sunucu Müge Anlı’dan geldi.

Sosyal medya hesabından 19 Ağustos’ta açıklama yapan Müge Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." diyerek, 10 gün sonra programın başlayacağını müjdeledi.

Yani Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.



