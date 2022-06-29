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  4. Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi!

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi!

29.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Müge Anlı geçtiğimiz hafta evleneceğini duyurarak sosyal medyada gündem olmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi!

Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetmişti.

Sosyal medyayı sallayan kare! Müge Anlı gelinlikle Şinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıklaSosyal medyayı sallayan kare! Müge Anlı gelinlikle Şinaşi Yüzbaşıoğlu ise damatlıkla

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Müge Anlı'dan gelecek olan nikah kareleri ise büyük bir merakla beklenmeye devam ederken Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama...

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben hiç merak etmiyorum..mutlu olun
tabi çok önemli,vatandaşın derdide bu zaten
yüzbaşı ile binbaşı muradına erdi,oleyyyy

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