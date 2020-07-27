Müge Anlı'nın rakibi iddialı geliyor! İşte Didem Arslan'ın yeni programı

Ünlü sunucu ve moderatör Didem Arslan Yılmaz’ın Show TV’deki yeni programının adı da belli oldu.

Medyaradar’ın duyurduğu transfer sonrası bugün Show TV’nin resmi sitesi üzerinden bir haber yayınlanarak, Yılmaz’ın oldukça iddialı bir yapımla gelecek sezon ekran karşısında olacağını duyurdu.

Gündüz kuşağında yer alan ve Müge Anlı’nın yaptığı formata büyük benzerlikler taşıyan programın ismi de “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” olarak açıklandı.

Haberde, “Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye’de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek” ifadeleri kullanıldı.

