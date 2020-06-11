Müge Anlı'nın telefonları kitlendi! Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu?

Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren bir olay konu alınıyor. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken olayın ardından yapılan incelemede evde yer alan 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkayann öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Peki, Sinop'ta yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?
Evde olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü ve ahşap evin yakıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşılırken köyde o dönemde yapılan muhtarlık seçimlerinde iki rakibin de olayın içerisine girmesi ile olaylar karmaşık bir hal aldı.
Sinop'ta ahşap bir evde çıkan yangında karısı, çocuğu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya ailesini arıyor. Yangından arta kalan enkaz arasında yapılan çalışmada 3 kişinin izine rastlanmaması durumu şüpheli hale getirirken, yangından önce evde bulunan kişi, ''Bu son çayın olur'' ifadesini kullandı mı?
Evde eşi, çocuğu ve annesi olan Erdal Özkaya'nın söylemlerinin yanı sıra olayın yaşandığı gün Yaşar isimli şahsın Nurten Özcan'a son kez çayını içelim söylemleri olayın içerisinden çıkılmaz bir hal almasına neden olurken yangının çıktığı esnada köye lüks bir arabanın girdiği ve evde Özkaya ailesine ait olan 3 kişinin kaçırılmış olabileceği veya Nurten Özkaya'nın başka biriyle kaçmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.
Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında 'evi yaktığımızda' dediği öğrenildi. Bunu fark eden izleyiciler telefonu kilitledi. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, 'Dilim sürçtü' dedi.
Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde meydana gelen olay şoke etti. Altında ahır bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kül oldu. Yangın sırasında Hanife Özcan ile kızı Nurten Özkaya ve torunu Ramazan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.
Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.
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