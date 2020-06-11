Müge Anlı'nın telefonları kitlendi! Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu?

Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren bir olay konu alınıyor. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken olayın ardından yapılan incelemede evde yer alan 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkayann öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Peki, Sinop'ta yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?

Evde olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü ve ahşap evin yakıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşılırken köyde o dönemde yapılan muhtarlık seçimlerinde iki rakibin de olayın içerisine girmesi ile olaylar karmaşık bir hal aldı.

"BU SON ÇAYIN OLUR"

Sinop'ta ahşap bir evde çıkan yangında karısı, çocuğu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya ailesini arıyor. Yangından arta kalan enkaz arasında yapılan çalışmada 3 kişinin izine rastlanmaması durumu şüpheli hale getirirken, yangından önce evde bulunan kişi, ''Bu son çayın olur'' ifadesini kullandı mı?

Evde eşi, çocuğu ve annesi olan Erdal Özkaya'nın söylemlerinin yanı sıra olayın yaşandığı gün Yaşar isimli şahsın Nurten Özcan'a son kez çayını içelim söylemleri olayın içerisinden çıkılmaz bir hal almasına neden olurken yangının çıktığı esnada köye lüks bir arabanın girdiği ve evde Özkaya ailesine ait olan 3 kişinin kaçırılmış olabileceği veya Nurten Özkaya'nın başka biriyle kaçmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.