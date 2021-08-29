Müge Anlı paylaştı: Allah utandırmasın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz tatilini bitirdi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı ATV'de kaldığı yerden devam edecek.

Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlıyor. Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yeni fragmanı paylaşan Anlı "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın..." dedi.



