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Müge Anlı paylaştı: Allah utandırmasın...

29.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ne zaman başlıyor sorusu programı takip edenlerin araştırdığı bir soru... Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos'ta yeniden başlıyor. Müge Anlı paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Müge Anlı paylaştı: Allah utandırmasın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz tatilini bitirdi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı ATV'de kaldığı yerden devam edecek.

Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlıyor. Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yeni fragmanı paylaşan Anlı "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın..." dedi.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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