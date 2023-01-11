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Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?

11.01.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı programında yer alan Rahmi Özkan yorumları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Avukat Rahmi Özkan'ın bugünkü yeni bölümde yer almaması izleyenler tarafından merak uyandırdı. Peki, Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç olaylar gündeme geliyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayların işlendiği programın bugünkü bölümünde Avukat Rahmi Özkan'ın olmaması dikkat çekti. Tüm izleyenler Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Müge Anlı'nın programında yer alan ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Avukat Rahmi Özkan bugünkü yeni bölümde yer almıyor. Programın sunucusu Müge Anlı 'Rahmi Özkan'ın bir duruşmada olduğunu yetişirse programa dahil olacağını' söyledi.

Rahmi Özkan2

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, ilkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

Rahmi Özkan

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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