Müge Anlı rekor kırmaya devam ediyor! 22 milyon TL topladı

Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Müge Anlı ve Dostları'nın 37 aşevi ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın aşevi ağını hayata geçirmiş olduğu açıklandı.

22 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi. 'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.

