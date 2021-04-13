MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı rekor kırmaya devam ediyor! 22 milyon TL topladı

Müge Anlı rekor kırmaya devam ediyor! 22 milyon TL topladı

13.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, topladığı bağışlarla birçok şehre mobil aşevi aracı göndermeye devam ediyor. Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza atan Müge Anlı, tamı tamına 22 milyon 114 bin TL topladı.

Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Müge Anlı ve Dostları'nın 37 aşevi ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın aşevi ağını hayata geçirmiş olduğu açıklandı.

22 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi. 'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Hadise'nin '1 milyar' sevinci! Hadise'nin '1 milyar' sevinci!
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

İki gözünde de hasar oluştu! Hande Fırat kaza geçirdi

İki gözünde de hasar oluştu! Hande Fırat kaza geçirdi

Sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlar artık kullanabilecek

Sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlar artık kullanabilecek

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.