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  4. Müge Anlı'nın programında yapılan çağrı yerini buldu! Çifte cinayet için jandarma devrede

Müge Anlı'nın programında yapılan çağrı yerini buldu! Çifte cinayet için jandarma devrede

25.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip kuruldu. Çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, cinayetin aydınlatılması için televizyon programına katılmıştı.

Müge Anlı'nın programında yapılan çağrı yerini buldu! Çifte cinayet için jandarma devrede

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Televizyon programın yapılan çağrı yanıtsız kalmadı ve Türkiye’nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

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Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı, "Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı’na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı’na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

sdgdjg

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Müge Anlı
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