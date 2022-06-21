Müge Anlı sevgilisi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ne zaman evleniyor? Müge Anlı düğünü ne zaman?

Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldığını açıkladığı andan beri gündemde. Anlı programında "Kendimle ilgili bir haber vereceğim. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim" açıklamasında bulundu. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu araştırılırken çiftin evlilik tarihi de merak konusu oldu.

"Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" diyen Müge Anlı'nın iddialara göre düğün tarihe de belli oldu.

Sosyal medyada yer alanlara göre, Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran'da İstanbul'da sade bir törenle evleneceği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI SEVGİLİSİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı'nın sevgilisi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde de görev almıştır.

