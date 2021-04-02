Müge Anlı şoke oldu! 'Bir erkeğin kirletildim dediğini ilk kez duydum'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Erol Karakoç, eşi Nagihan Hanım ile birlikte canlı yayına çıktı. Evli Erol Karakoç, "Sevgilim Nursel ve yeğeni Cansu, 1 milyon 200 bin liramı çaldı" iddiasını ortaya attı.

Evli Erol Karakoç'un ağızları açıkta bırakan açıklamaları Müge Anlı'yı hayrete düşürdü.

Karakoç, "Sevgilim Nursel paramı aldı. Benimle birlikte olmak istedi. Arabada üstüme atladı. Beni kirletti. Alkollüydü. Kadınlığını kullandı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler herkesi şoke etti. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. İcra var dediler para gönderdim. Klima yatak oturma odası istediler hepsini aldım. Kene gibi yapıştılar. Yardımcı olalım dedikçe beni soydular. Beni kullandılar."

'ŞU ANLATTIĞINA KİM İNANIR?'

Müge Anlı bu açıklamanın üzerine hayretlere düşerek "Bu lafı ediyor musun etmiyor musun? Bir erkeğin kirletildim dediğini ilk kez duydum bu yaşımda. Senin şu anlattığına kim inanır? Gerçekten şu an bizi izleyen erkekler sana ne söylüyorlar..." dedi.

Cansu isimli kişi ise şunları söyledi: "Erol abi bize evli olduğunu söylemedi. Dini nikah istedi. Resmi nikah yapın dedik. Sonra eşya ve koltuk aldılar. Sonra evli olduğunu öğrendik. Yalan söylüyorlar."

