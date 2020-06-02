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Müge Anlı Sumru Yavrucuk için yardım istedi

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Programında kayıpları arayan ve cinayet dosyalarını aydınlatan Müge Anlı bugünkü programında usta oyuncu Sumru Yavrucuk için bir çağrıda bulundu. Müge Anlı programında izleyicilerine seslendi.

Müge Anlı Sumru Yavrucuk için yardım istedi

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Tomi kayboldu. Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ve Pati Buldular sitesinde kayıp havyanları da arayıp bulan Müge Anlı, bugünkü programında Sumru Yavrucuk'un köpeği Tomi için çağrıda bulundu.

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Müge Anlı, Sumru Yavcucuk'un Kuzguncuk'ta 6 gün önce kaybolan köpeği Tomi'yi görenlerden yardım istedi.

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Sumru Yavrucuk ayrıca sosyal medya hesabından köpeği için "Acil Kuzguncuk bölgesinde köpeğimiz kayboldu. Tomi Erkek 2 yaşında Golden" duyurusunda bulundu.

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