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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı

15.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı sezon sonunda evleneceğini açıklayınca herkes damadı merak etmeye başlamıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenen Anlı Instagram'da da soyadını değiştirmişti. Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yan yana görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan ilk fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finalinde evleneceğinin müjdesini veren Müge Anlı aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi. Nikahtan tek bir kare bile paylaşılmasına izin vermeyen Müge Anlı ve eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun tek bir kare fotoğrafı bile yoktu.

Müge Anlı düğün sonrası eşinin soyadını da profiline eklemişti. Müge Anlı yeni sezon heyecanlı beklenirken ünlü sunucunun eşiyle bir pozu sosyal medyada dolaşıma girdi.

Ekran Alıntısı

Gossippasta hesabından yapılan paylaşımda "Ay düğün fotolarını göremedik ama yan yana gördük sonunda" notuyla Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun birlikte ilk karesi yayınlandı.

Fotoğrafı görenler "Müge Anlı'ya aşk yaramış", "Müge Hanım çok mutlu" yorumları yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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