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Müge Anlı'yı uyardı, kimseyi inandıramadı! Demet Akalın'dan Müge Anlı'daki kızın ağlamasına tepki!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 12:55
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çorum'da kaybolan 22 yaşındaki Samet Şeker konusu işleniyordu. Anlı, Şeker'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çelişkili ifadeleri nedeniyle şüpheleri üzerine çeken Şeker'in sevgilisi Melisa'nın gözyaşları gündem oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Anlı'yı uyararak tepki gösterdi.

Müge Anlı'yı uyardı, kimseyi inandıramadı! Demet Akalın'dan Müge Anlı'daki kızın ağlamasına tepki!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çorum'da 5 gün önce kaybolan Şeker'in kaybıyla iligli ekipler soruşturma yürütüyordu. Müge Anlı, canlı yayında 22 Eylül'de evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Samet Şeker'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Samet Şeker'in İskilip yolu üzerinde bulunan Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu.

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İddialara göre Samet, kaybolmadan bir 1 gün önce Emin isimli arkadaşıyla buluşacağını söylemişti. Bu iddiayı yalanlayan Emin ifadesinde "Benle buluşmayacaktı. Evimin anahtarını istedi. 'Sevgilimle geleceğim' dedi" diye konuşmuştu. Samet'in ablası Zehra ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında kardeşinin kaybolmasında sevgilisi Melisa'nın hedef şaşırttığını iddia etmişti. Kardeşinin sevgilisi Melisa'nın eski erkek arkadaşının takıntılı bir insan olduğunu söylemişti ve Melisa ve eski erkek arkadaşını bu cinayette parmağı olabileceği belirtilmişti.

GÖZYAŞLARI TEPKİ ÇEKTİ! DEMET AKALIN DAYANAMADI...

Samet Şeker'in ailesinin şüphelendiği sevgilisi Melisa canlı yayına geldi. Melisa'nın sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşları kimseye inandırıcı gelmedi ve tepki çekti. Demet Akalın da Melisa'nın gözyaşlarına dayanamadı ve sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

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Akalın, "Ağlarken nasıl gözden yaş gelmez çok acayip ya Müge Anlı. Kızım doğru düzgün anlat zaten ağlayamıyorsun!" dedi. Birçok kullanıcı da Akalın'ın bu paylaşıma destek verdi.

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Müge Anlı
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