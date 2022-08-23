Müge Boz'dan 'hamilelik' iddialarına yanıt!

2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

İKİNCİ KEZ ANNE Mİ OLUYOR?

Şimdilerde mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, yeniden 'bebek' sevinci yaşadığı dedikoduları ortaya atıldı. Boz'un ikinci kez anne olmaya hazırlandığı ileri sürüldü.



"HAMİLELİK" AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından "hamilelik" iddialarına yanıt verdi. Konuyla alakalı açıklama yapan Müge Boz, "Arkadaşlar şu anda hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz." şeklinde konuştu.



