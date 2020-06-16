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Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik kutlama

Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutlayan Müge Boz'un "İyi ki el ele, kalp kalbe, can canayız! Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

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