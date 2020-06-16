Müge Boz ile Caner Erdeniz'den romantik kutlama

Evlilik y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc sosyal medya hesab\u0131ndan kutlayan M\u00fcge Boz'un "I\u0307yi ki el ele, kalp kalbe, can canay\u0131z! Evlilik y\u0131l do\u0308nu\u0308mu\u0308mu\u0308z kutlu olsun" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc payla\u015f\u0131m \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ald\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da pes dedirten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcGen\u00e7 sevgili bulup bo\u015fanmaya karar vermi\u015fti! Kocas\u0131ndan bomba hamle
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